Najbardziej ucierpiał stan Kerala, gdzie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 57; 165 tys. ludzi opuściło swe domy.

Według agencji Press Trust w wypadkach kolejowych mających związek z powodziami zginęło w sąsiednim stanie Karnataka 31 osób. Kolejne pięć straciło życie w stanie Tamil Nadu.

Stan Kerala nawiedziły w ubiegłym roku katastrofalne powodzie, w których zginęły 223 osoby, a setki tysięcy musiały opuścić swe domy.

Co roku powodzie w Azji Południowej powodują masowe wysiedlenia i zgony, ponieważ w regionie tym w okresie od czerwca do września występują deszcze monsunowe. Ale w tym sezonie, od początku czerwca w Indiach monsuny przyniosły o 19 proc. mniej opadów.

Monsunowe deszcze mają kluczowe znaczenie dla rolników i wzrostu gospodarczego, ponieważ około 55 proc. ziemi uprawnej w Indiach zależy od opadów deszczu, a różne formy działalności rolniczej stanowią ok. 15 proc. gospodarki tego kraju, trzeciej co do wielkości w Azji i ocenianej na 2,5 bln USD.