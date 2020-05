Po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy wierni powrócili w niedzielę na plac Świętego Piotra, by wysłuchać i zobaczyć papieża Franciszka. W południe zwrócił się on do wszystkich z biblioteki w Pałacu Apostolskim. Grupy wiernych oglądały transmisję na placu.

Plac Świętego Piotra i bazylika watykańska zostały otwarte 18 maja. W niedzielę po raz pierwszy od marca wierni mogli wejść na plac w czasie modlitwy Regina coeli. W dalszym ciągu Franciszek odmawia ją nie w oknie, ale w bibliotece, a jego rozważania i pozdrowienia transmitują watykańskie media. Dziesiątki ludzi słuchały go i oglądały na telebimie, stojąc na placu przed bazyliką w zalecanej odległości od siebie. Niektórzy mieli maseczki. Reklama 1 czerwca ponowne otwarcie Muzeów Watykańskich Zobacz również Po odmówieniu modlitwy Franciszek stanął w oknie Pałacu Apostolskiego i tym razem miał okazję pozdrowić obecnych tam ludzi, którzy głośno go pozdrawiali i oklaskiwali. Przez ponad dwa miesiące oglądał i błogosławił pusty plac.