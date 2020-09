W kierunku centrum Mińska z różnych kierunków zmierzają – jak podała „Nasza Niwa” – dziesiątki tysięcy osób. Według tego źródła na pl. Jubilejnym zebrało się około 10 tys. osób, Na pl. Bangalore około 3 tys., a okolicy ul. Niamiha ok. 2 tys. Media donosiły o rozpędzaniu osób zgromadzonych na ul. Niamiha, a także na Złotej Górce. Mieszkańcy okolicznych budynków otwierali klatki schodowe, by rozpędzani mogli się schronić. Portal tut.by podał, że funkcjonariusze MSW gonili ludzi na prospekcie Dzierżyńskiego, by uniemożliwić im dotarcie do centrum. Według naocznych świadków zatrzymano około 20 osób.

"Nasza Niwa" poinformowała też o zatrzymaniu kilkudziesięciu osób między pl. Zwycięstwa a pl. Jakuba Kołasa. Do rozpędzania idących w kierunku centrum ludzi i zatrzymań dochodziło też w innych miejscach stolicy. Ludzie gromadzą się także w wielu innych miastach. „Nasza Niwa” poinformowała na Telegramie o zgromadzeniach w Grodnie, Brześciu, Pińsku, Homlu, Mohylewie, Połocku i Kobryniu.