Eksplozja w centrali Lidla

Według portalu dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a jedna ciężkie; wszystkie trafiły do szpitala.

Na miejscu pracuje policja i służby ratownicze; skierowano tam helikopter ratunkowy. Budynek, w którym pracuje ponad 100 osób, został ewakuowany. Sprawą zajmują się także policjanci z wydziału kryminalnego.

Jak przekazała agencja dpa, do eksplozji doszło ok. godz. 14:50, a miejsce zdarzenia znajduje się w strefie przemysłowej. Rzecznik policji nie potwierdził, że do zdarzenia doszło w budynku Lidla.

Spółka nie skomentowała na razie wydarzeń w Neckarsulm.

Stimme.de przypomina, że we wtorek do eksplozji doszło w firmie produkującej napoje w miejscowości Eppelheim, oddalonej od Neckarsulm o ok. 45 km. Nie jest jasne, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane.