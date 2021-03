Te książki ukazują ludzi w krzywdzący i zły sposób - stwierdziło w oświadczeniu Dr. Seuss Enterprises, organizacja zajmująca się dbaniem o spuściznę zmarłego w 1991 r. autora ponad 60 książek.

W efekcie wstrzymana zostanie sprzedaż książek pt. "And to Think That I Saw It on Mulberry Street", "If I Ran the Zoo", "McElligot’s Pool", "On Beyond Zebra!", "Scrambled Eggs Super!", i "The Cat’s Quizzer". Organizacja przekonuje, że decyzję podjęła po miesiącach dyskusji z panelem ekspertów i specjalistów od edukacji.

Wstrzymanie sprzedaży tych książek jest tylko częścią naszego zobowiązania i szerszego planu, by zapewnić że katalog Dr. Seuss Enterprises reprezentuje i wspiera wszystkie społeczności i rodziny - napisano w komunikacie.

Jeden z najbardziej znanych autorów dziecięcych

Dr. Seuss, a właściwie Theodor Seuss Geisel to jeden z najbardziej znanych autorów dziecięcych, którego książki słynące z zabawnych gier słownych i wymyślnych rysunków znane są przez niemal wszystkich Amerykanów. Na całym świecie sprzedano ponad 600 mln egzemplarzy jego książek w ponad 20 językach, w tym po polsku. Jego najpopularniejsze dzieło to "Kot Prot" (ang. "The Cat in the Hat").

Część z jego dzieł doczekało w ostatnich dekadach hollywodzkich ekranizacji, w tym "Grinch", "Lorax" i "Horton słyszy Ktosia".

Choć w wielu jego książkach wyraźnie obecne są motywy antynacjonalistyczne i antyrasistowskie, w ostatnich latach krytycy zaczęli zwracać uwagę na karykaturalny sposób, w jaki przedstawieni są mniejszości etniczne, np. czarnoskórzy, czy Azjaci.