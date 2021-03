Po nowych doniesieniach o zakrzepicy żył mózgowych w związku ze szczepieniami, niemiecki instytut uważa, że konieczne są dalsze badania. Europejska Agencja Leków (EMA) zadecyduje, "czy i jak nowe odkrycia wpłyną na zatwierdzenie szczepionki".

Zakrzepy a szczepionka

Kilka krajów zawiesiło szczepienia tym preparatem po zgłoszeniach, dotyczących skutków ubocznych.

Prezydent Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że we Francji wstrzymane zostaną szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca, do oczekiwanej we wtorek rekomendacji Europejskiej Agencji Leków w sprawie.

Ostatnio irlandzka komisja ds. szczepień opowiedziała się za tymczasowym zaprzestaniem podawania szczepionek przygotowanych przez firmę AstraZeneca. Jest to środek zapobiegawczy.

Drugi zgon w Norwegii

W Norwegii zmarła kobieta, w wieku poniżej 50 lat, pracownik służby zdrowia, u której wystąpił ciężki przypadek zakrzepów krwi po przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19 AstraZeneca - poinformowała w poniedziałek Norweska Agencja Leków.

Jest to drugi w tym kraju zgon związany z możliwymi skutkami ubocznymi tego preparatu. W Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo hospitalizowanych jest jeszcze dwóch pracowników służby zdrowia, u których również wystąpiły zakrzepy krwi po podaniu szczepionki AstraZeneca.