Salvini wyjaśnił dziennikarzom cele swej podróży do stolicy Węgier na spotkanie z szefami obu rządów: To będzie roboczy stół na temat Europy, jaka będzie, przedyskutujemy tematy pracy, rodziny, dobrobytu. Na zakończenie, dodał, będzie wspólna deklaracja, a zatem karta wartości; karta podzielanych wartości wolności, praw i celów na przyszłość opartych na kwestiach, na jakich zrodziła się Unia. Jak zaznaczył szef współrządzącej Włochami Ligi, może uda się podkraść USA prawo do szczęścia.

Salvini chce powołania nowej grupy w europarlamencie

Pierwszy wiadomość o spotkaniu Salvini-Orban-Morawiecki podał w poniedziałek włoski dziennik "Corriere della Sera", a we wtorek potwierdził ją rzecznik premiera Węgier Bertalan Havasi. Jak oświadczył, tematem rozmów będzie sojusz polityczny Ligi, Prawa i Sprawiedliwości oraz Fideszu. Informując o planowanym spotkaniu, mediolańska gazeta wskazała, że tematem rozmów ma być powołanie nowej grupy w Parlamencie Europejskim i to, mimo że - jak zauważa się w artykule - politycy Ligi mówią ostrożnie o "podzielaniu wartości".

Według dziennika celem włoskiego polityka jest zaoferowanie alternatywy dla Europejskiej Partii Ludowej, która przechyliła się na lewo, w nadziei, że do nowej formacji przyłączą się także delegacje z innych krajów. Wcześniej Matteo Salvini mówił, że jest w kontakcie z Polakami i Węgrami w sprawie powołania nowej grupy w Parlamencie Europejskim po wystąpieniu Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej.