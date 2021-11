Odkąd większość pasażerów Cham Wings latających do Mińska to Syryjczycy (...) linie lotnicze Cham Wings Airlines podjęły decyzję, by dziś, w dniu 13 listopada, zawiesić swoje loty na międzynarodowe lotnisko w Mińsku - poinformował przewoźnik.

Tysiące migrantów, sprowadzonych przez białoruski reżim, przebywa na terenach przygranicznych z zamiarem przedostania się do Polski, a tym samym na terytorium UE. Unia Europejska oskarża Białoruś o celowe sprowadzanie ludzi do Europy Wschodniej z wizami turystycznymi, a następnie przemycanie ich na Zachód.