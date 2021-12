- W momencie, w którym mamy do czynienia z sytuacją wykorzystywania migracji w celach politycznych, czyli instrumentalizacją migracji, czyli zagrożeniem hybrydowym, jesteśmy zdania, że zawieszenie procedur azylowych będzie jednym ze skutecznych narzędzi do walki z takim procederem - powiedział minister, który brał udział w posiedzeniu unijnej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Głównym tematem spotkania są stosunki UE z Białorusią.

Propozycje KE

Grodecki sceptycznie odniósł się do propozycji Komisji Europejskiej w związku z sytuacją na granicy. 1 grudnia KE poinformowała, że trzy państwa członkowskie – Polska, Litwa i Łotwa - będą miały możliwość przedłużenia okresu rejestracji wniosków o azyl do 4 tygodni zamiast obecnych 3 do 10 dni; stosowania procedury azylowej na granicy w celu rozpatrzenia wszystkich wniosków o udzielenie azylu, w tym odwołania, w ciągu maksymalnie 16 tygodni; wdrożenia uproszczonej i szybszej procedury dot. powrotów.

- To nie jest rozwiązanie problemu. My nie mamy problemu z rejestracją wniosków. My mamy problem z płynącą do nas falą migracji i z osobami, które próbują się dostać na terytorium Unii Europejskiej. Mamy problemy, jako Wspólnota, z procedurami readmisyjnymi, czyli powrotu do krajów pochodzenia tych osób, które nie kwalifikują się do objęcia ich ochroną międzynarodową - podkreślił polski minister.

- W gronie państw członkowskich zgadzamy się, że mamy problemy związane z atakiem hybrydowym zorganizowanym przez reżim w Mińsku, przy oczywiście pełnym wsparciu władz w Moskwie. Natomiast z drugiej strony są oczywiście państwa Południa, których systemy recepcyjne i azylowe są obciążone przez ruchy migracyjne, które płyną do nich głównie z Afryki Północnej, ale też z Bliskiego Wschodu. Z tym związana jest debata dotycząca nowej legislacji unijnej. (...) Te prace są na pewno bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z krajami, które posługują się migracją i wykorzystują migrację do celów politycznych - ocenił Bartosz Grodecki, podsumowując przebieg obrad posiedzenia unijnych ministrów.