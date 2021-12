To był rozpad historycznej Rosji nazywanej Związkiem Radzieckim (...) Staliśmy się zupełnie innym krajem. To, co zostało zbudowane w ciągu ponad 1000 lat, zostało w dużej mierze utracone - mówił Putin w filmie "Rosja. Nowa historia" zaprezentowanym na antenie państwowej telewizji informacyjnej RIA. W państwach powstałych po rozpadzie ZSRR 25 mln Rosjan zostało odciętych od swojego kraju, co było poważną katastrofą humanitarną - dodał rosyjski prezydent. Czasami musiałem dorabiać. Pracowałem jako kierowca taksówki. Szczerze mówiąc, to nieprzyjemne opowiadać o tym, ale tak właśnie było - powiedział.

Putin nazwał rozpad ZSRR katastrofą

Putin, który w czasach ZSRR był oficerem KGB, już wcześniej uznał rozpad tego państwa za "największą katastrofę geopolityczną" XX wieku - przypomina agencja Reutera.

ZSRR oficjalnie przestał istnieć 26 grudnia 1991 roku.