Rząd zaciąga hamulec awaryjny - mówiła w środę minister ds. rodziny i podstawowych usług socjalnych Krista Kiuru, wskazując, że ma to uchronić społeczeństwo przed nowym, szybko rozprzestrzeniającym się wariantem Omikron i pomóc osiągnąć postęp w szczepieniach.

Jak wynika z nowych obostrzeń, od piątku restauracje będą mogły być otwarte tylko do godz. 22 (alkohol będzie w nich podawany do godz. 21). Od 28 grudnia czas ich otwarcia zostanie skrócony jeszcze bardziej – do godz. 18. Pozostałe lokale gastronomiczne, takie jak pizzerie, fast foody czy kawiarnie, w których nie serwuje się alkoholu, będą mogły być otwarte maksymalnie do godz. 20, o ile będą w nich weryfikowane paszporty covidowe. Dodatkowo ograniczona zostanie liczba miejsc dla klientów – w lokalach z koncesjami do 50 proc., a w pozostałych do 75 proc. Obostrzenia w branży gastronomicznej będą obowiązywać do 20 stycznia.

Rząd ogranicza paszporty covidowe

Począwszy od 28 grudnia zawieszone zostanie także stosowanie paszportów covidowych w miejscach "wysokiego i umiarkowanego ryzyka zakażenia", tj. przede wszystkim w barach, lokalach z karaoke, klubach nocnych, imprezach masowych (bez określonych miejsc), w których dotychczas paszporty umożliwiały normalne funkcjonowanie. Przy stosowaniu certyfikatów covidowych możliwe będzie jednak utrzymanie otwartych dla publiczności miejsc czy przestrzeni o "niskim ryzyku zakażenia", tj. np. muzeów, siłowni czy kin.

Jak przekazał minister kultury i nauki Antti Kurvinen, wprowadzone obostrzenia nie będą przeszkodą dla świątecznych spotkań w kościołach. "Można uczęszczać do kościołów" – oświadczył minister, podkreślając, że ograniczenia nie wpłyną też na takie uroczystości jak śluby czy pogrzeby.

W okresie od 28 grudnia do połowy stycznia władze przywrócą również kontrole graniczne. Od przyjezdnych – także ze strefy Schengen – przy wjeździe do Finlandii będą wymagane zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw Covid-19, przebyciu choroby czy potwierdzające negatywny wynik testu (nie obejmie to obywateli oraz rezydentów). Finlandia utrzymywała kontrole graniczne przez dłuższy czas w okresie pandemii (wcześniej od marca 2020 r. do lipca 2021 r.).

W środę w liczącym 5,5 mln mieszkańców kraju poinformowano o blisko 3 tys. nowych zakażeń (w ostatnich tygodniach odnotowywano dziennie po ok. 1-1,5 tys. przypadków). Obecnie niemal wszystkie regiony kraju (poza częścią wschodnią) są klasyfikowane jako strefy wysokiego rozprzestrzeniania się wirusa. Dwoma dawkami zaszczepionych jest ponad 83 proc. mieszkańców kraju powyżej 12. roku życia, a trzema - ok. 17 proc.