To znaczące przyspieszenie, jeśli idzie o północnokoreańskie fajerwerki – przez dwa pandemiczne lata na tym froncie było raczej cicho. Jak tłumaczy Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), jest to wyraźny sygnał wysłany w kierunku Stanów Zjednoczonych. Program rozwoju broni rakietowej i atomowej to jedyna karta przetargowa, jaką dysponuje Korea Północna, żeby zmusić Amerykanów do powrotu do rozmów na własnych warunkach – tłumaczy ekspert.