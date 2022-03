"Wjeżdżamy do wsi, wyszedł cywil. Salam alejkum i naprzód go! Chłopaki opowiadają - jedziemy w kolumnie, wychodzi kobieta z małą dziewczynką, a facet za nią. Chłopak wyskoczył z kolumny i wszystkich troje położył z kałacha" - słychać na nagraniu. Mężczyzna w rozmowie z kobietą opowiada o sytuacji na Ukrainie. Skarży się m.in. na to, że rosyjskie wojska są pod gęstym ostrzałem, a zwiad działa "ch…wo".

Reklama

Nagranie opublikował na Youtube przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.