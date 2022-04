Na okupowanym terytorium obwodu chersońskiego drukowane są biuletyny, broszury, plakaty w związku z planowanym pseudoreferendum w sprawie utworzenia kolejnej tzw. republiki - Chersońskiej Republiki Ludowej - i uznania okupacyjnej władzy - pisze wywiad w serwisie Telegram (https://t.me/DIUkraine/372). Mieszkańcy uważają, że nie będzie to "prawdziwe głosowanie"; według nich zostaną zorganizowane lokale wyborcze na pokaz, dla rosyjskich mediów - dodaje wywiad. "Głosowanie" odbędzie się przy wykorzystaniu danych osobowych, które zebrano podczas rozdawania "pomocy humanitarnej" mieszkańcom.

Reklama

Rosja chce wprowadzić ruble do obiegu

W mieście Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim przygotowywane jest "referendum" w sprawie wyboru mera i przyłączenia do anektowanego Krymu. Z koleia w wiosce o tej samej nazwie w obwodzie zaporoskim Rosjanie zapowiedzieli utworzenie do 1 września rosyjskiej administracji, otwarcie oddziału rosyjskiej poczty, uruchomienie łączności mobilnej i internetowej rosyjskich sieci, a także wprowadzenie do obiegu rubli. Pojawiły się też informacje o rozpoczęciu procedury wydawania rosyjskich paszportów, w tym paszportów zagranicznych.