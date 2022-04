52 proc. pytanych ocenia, że rząd Niemiec powinien działać bardziej zdecydowanie, aby okazać twardą postawę wobec Rosji. Natomiast 40 proc. ankietowanych wskazuje, że władze powinny być ostrożne, by nie sprowokować Rosji.

Jeśli chodzi o sankcje wobec Moskwy, to 45 proc. respondentów uważa, że nie są one wystarczające, 34 proc. - że są odpowiednie, a dla 14 proc. idą one zbyt daleko.

Tylko co piąta osoba popiera natychmiastowe zaprzestanie importu ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji. Większość (54 proc.) opowiada się za stopniowym zaprzestaniem importu surowców energetycznych w najbliższych latach. Jedna na pięć osób chciałaby utrzymać dostawy rosyjskiej ropy i gazu - informuje telewizja ARD.

Większość uczestników badania ARD-DeutschlandTrend uznaje za właściwe przyjmowanie i wspieranie uchodźców ukraińskich w Niemczech (75 proc.), a także pomoc finansową dla Ukrainy (59 proc.).