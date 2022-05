Chińskie media państwowe poinformowały, że Xi ostrzegł, iż z kryzysu na Ukrainie może zrodzić się konfrontacja między dwoma blokami państw, która będzie znacznie większym i bardziej długotrwałym zagrożeniem dla światowego pokoju niż sam konflikt rosyjsko-ukraiński.

Według chińskiej telewizji prezydenci uznali zgodnie, że "wszystkie strony" powinny nakłaniać Ukrainę i Rosję do nawiązania dialogu, który doprowadziłby do zawarcia pokoju. Ponadto Xi powiedział Macronowi, że liczy na to, iż Europa będzie miała pełną kontrolę nad własnym bezpieczeństwem.

Jak komentuje Reuters, to stała część retoryki Pekinu, który powtarza, że UE nie powinna w duchu "zimnowojennej mentalności" angażować się w bliższe relacje z USA w kwestiach dotyczących obronności i bezpieczeństwa.