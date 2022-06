W ramach kontroli w szkole sportowej w Dyneburgu (łot. Daugavpils) stwierdzono niewystarczającą znajomość języka państwowego u 23 z 57 pedagogów - pisze portal LSM. Na trenerów nałożono kary administracyjne, a dyrektorka placówki odeszła ze stanowiska.

Reklama

Szkoła skierowała nauczycieli na kursy. Podczas następnej kontroli niektórzy trenerzy wciąż nie władali językiem łotewskim na odpowiednim poziomie.

Mer miasta poinformował, że pedagodzy zostali odsunięci od obowiązków; będą mogli wrócić do pracy, kiedy nauczą się języka.

Dyneburg to drugie co do wielkości miasto Łotwy, w którym większość mieszkańców jest rosyjskojęzyczna.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska