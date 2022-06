Co więcej, w ciągu kilkunastu tygodni niechęć ujawniana przez respondentów w sondażach węgierskiej opinii publicznej wobeczwiększyła się o kilkanaście punktów procentowych – do 65 proc. Ten skokowy wzrost był zdecydowanie wyższy aniżeli notowany w przypadku prezydenta Federacji Rosyjskiej. Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Krajowego w wywiadzie stwierdził, iż prezydent Ukrainy ma problemy psychiczne, a to bulwersujące stanowisko poparł szef węgierskiego MSZ Péter Szijjártó, który dorzucił, że ukraińscy politycy, zamiast być wdzięczni za pomoc, „prowokują” i kłamią. Alexandra Szentkirály, rzeczniczka rządu, napisała w mediach społecznościowych (które stały się głównym kanałem komunikacyjnym), iż ludzie (w domyśle Węgrzy) nie mogą płacić za wojnę i błędną politykę brukselskich sankcji. A Viktor Orbán broni swoich obywateli.