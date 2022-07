Choć Rishi Sunak prowadził w swoim czasie aktywną kampanię na rzecz brexitu, dziś to Liz Truss wydaje się większą zwolenniczką doprowadzenia go do końca i ugruntowania wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. To ona jako szefowa brytyjskiej dyplomacji zapowiadała przegląd i zmianę protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, będącego częścią umowy brexitowej. To także Truss zawierała w latach 2019–2021 większość umów handlowych z państwami trzecimi i odpowiadała za charakter tych relacji po rozwodzie z UE.