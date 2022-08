Siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrnatarcia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by zająć cały teren tego regionu – poinformowało we wtorek wieczorem dowództwo operacyjne Południe na Facebooku.

Według dowództwa Rosjanie tworzą ugrupowania szturmowe na kierunku krzyworoskim. Rzecznik dowództwa Władysław Nazarow podał, że siły rosyjskie próbowały prowadzić rozpoznanie bojem na linii Suchy Stawok-Biłohoriwka, ale poniosły straty i wycofały się. Potem przeprowadziły dwa ataki lotnicze na pozycje wojsk ukraińskich. (Wojska rosyjskie) przeprowadziły ataki z okupowanych terenów obwodów chersońskiego i mikołajowskiego wzdłuż linii styczności, z użyciem śmigłowców i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - oznajmił Nazarow. Reklama Ekspert wojskowy wylicza, jakiej broni potrzebuje Ukraina, by uzyskać przewagę nad Rosją Zobacz również Kontratak ukraińskiego lotnictwa Natomiast lotnictwo ukraińskie przeprowadziło trzy ataki na rosyjskie punkty oporu i jeden na skupisko sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Pododdziały rakietowo-artyleryjskie zaatakowały z kolei punkt stacjonowania wojsk rosyjskich w Czornobajiwce, zadając przeciwnikowi straty Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję