Na zaproszenie prezydenta Zełenskiego sekretarz generalny uda się w czwartek do Lwowa, by wziąć udział w trójstronnym spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i z przywódcą Ukrainy - powiedział rzecznik. Dodał, że w piątek Guterres uda się do Odessy, a następnie do Turcji.

Tematem rozmów ma być m.in. napięta sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez wojska rosyjskie. Guterres apelował niedawno o zakończenie działań militarnych wokół elektrowni.

Odessa jest głównym portem objętym porozumieniem w sprawie wznowienia eksportu zboża ukraińskiego drogą morską. Po inwazji na Ukrainę pod koniec lutego br. Rosja zablokowała ukraińskie porty. Obecne wznowienie eksportu jest nadzorowane przez Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) w Stambule, w którym pracuje personel turecki, ukraiński, rosyjski i oenzetowski. Guterres odwiedzi to centrum w sobotę.