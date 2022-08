- Ratuj się i uciekaj. Złóż broń, poddaj się siłom ukraińskim i zyskaj szansę na rozpoczęcie nowego życia - zaapelował Kułeba do rosyjskich żołnierzy. - Jestem przekonany, że tę ofertę warto złożyć, ponieważ jeśli choć jeden rosyjski żołnierz złoży broń i zdecyduje się wyjechać, to będzie to oznaczać uratowane życia Ukraińców i bliższy pokój - ocenił szef ukraińskiego MSZ.

Kuleba nie sprecyzował, o jakim "nowym życiu" mówi.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał rosyjskie wojsko do "ucieczki" i powrotu do swoich domów w Rosji, jeśli chcą przeżyć. - Jeśli boisz się wrócić do domu w Rosji, to poddajcie się, a my zagwarantujemy przestrzeganie wszelkich norm Konwencji Genewskich – powiedział Zełenski, zwracając się do Rosjan.