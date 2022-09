"Enerhodar. Od piątej rano nie ustają moździerzowe ostrzały miasta. Słychać wystrzały z automatów" - napisał lojalny wobec władz w Kijowie mer w komunikatorze Telegram. Jak dodał, trafiono w kilka obiektów cywilnych. Ustalana jest liczba poszkodowanych osób. Orłow zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w domach. W okupowanym Enerhodarze znajduje się kontrolowana przez siły rosyjskie Zaporoska Elektrownia Atomowa, do której zmierza misja MAEA. W środę delegacja przybyła do Zaporoża, a w czwartek ma udać się do elektrowni, by przeprowadzić inspekcję.

