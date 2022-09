W czasie piątkowego spotkania prasowego po zakończonym w Rzymie konsystorza kard. Nycz pytany był o stan zdrowia papieża i o to, czy można spodziewać się jego rezygnacji z urzędu, a także o wybory następcy Franciszka na Stolicę Piotrową. - Z punktu widzenia fizycznego cierpienia związanego z chodzeniem, z byciem na wózku, to rzeczywiście papież bardzo cierpi. Widziałem, ile wysiłku kosztuje go przeniesienie się np. z wózka na fotel. Jeśli chodzi o jego umysł i sposób komunikowania się z nami czy z ludźmi - za pomocą głosu, słuchania pytań i reagowania na nie, to papież jest w bardzo dobrej formie - powiedział metropolita warszawski.

- Do istoty sprawowania urzędu papieskiego nie należy na pierwszym miejscu poruszanie się, ale rozum, wola i komunikacja z ludźmi. Papież te warunki spełnia świetnie - podkreślił kard. Nycz. Zaznaczył, że "sugerowanie papieżowi, żeby zrezygnował nie ma żadnego uzasadnienia".

"Nikt nie podejmował tego tematu"

Dodał, że także w gronie kardynałów biorących udział w konsystorzu nikt nie podejmował tego tematu i nikt się tego od papieża nie spodziewał.

W ocenie kardynała Nycza w kwestii pewnej mobilności i przywiązania do wózka pontyfikat papieża Franciszka jest podobny do pontyfikatu Jana Pawła II.

Powiedział, że dla Ojca Świętego przywiązanie do wózka inwalidzkiego szczególnie trudne jest w czasie odprawiania mszy św. czy nabożeństw.

- W bazylice Świętego Piotra jest sporo schodów w związku z tym mszę św. papież rozpoczyna na dole, a następnie kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, zastępuje go w tym, co jest na górze, począwszy od okadzenia ołtarza przez całą część liturgii eucharystycznej, prefacje, przeistoczenie aż do końca, a papież kończy mszę św. na dole - tłumaczył kard. Nycz.

- Podziwiam jego silną wolę, że mimo przywiązania do wózka inwalidzkiego podejmuje swoje pielgrzymki do Kazachstanu, Afryki czy w inne miejsca i planuje następne - wyznał metropolita warszawski. Jak ocenił – "to świadczy, że papież ma wolę życia i pełnienia urzędu Piotra naszych czasów tak długo, jak długo Pan Bóg będzie chciał". Przypomniał, że "papież sam kilkukrotnie powtarzał, że kwestia rezygnacji to kwestia rozeznania, kiedy ewentualnie trzeba by to zrobić".

Na konsystorz, podczas którego papież Franciszek nałożył birety kardynalskie 20 dostojnikom z pięciu kontynentów, przybyła większość kardynałów z całego świata, którzy w poniedziałek i wtorek wzięli udział w nadzwyczajnej naradzie z papieżem, pierwszej tak wielkiej od początku pandemii. Jej tematem była nowa konstytucja apostolska papieża "Praedicate evangelium" o reformie Kurii Rzymskiej.

Magdalena Gronek