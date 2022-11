"Rocznica pogromu "nocy kryształowej" - zafunduj sobie jeszcze bardziej delikatny ser z chrupiącym kurczakiem. Teraz w KFCheese! (gra słowna, ang. KFC-ser)" - głosiło powiadomienie push wysyłane w środę na telefony niemieckich klientów KFC. W oświadczeniu przesłanym w czwartek do "Jerusalem Post" sieć fast foodów przeprosiła za błąd, wyjaśniając, że "używa półautomatycznego procesu tworzenia treści, który powiązany jest z kalendarzami zawierającymi święta narodowe i obchody".

Reklama

KFC zawiesza komunikację w aplikacji

Nazywając błąd "oczywiście złym, niestosownym i niedopuszczalnym", sieć KFC poinformowała, że "zawiesiła komunikację w aplikacji i analizuje obecny proces, by upewnić się, że taki problem już się nie powtórzy".

W dniach wokół 9 listopada 1938 roku w Niemczech i Austrii podpalono około 1400 synagog, zdewastowano 7500 domów i firm, zamordowano lub doprowadzono do samobójstwa setki Żydów. Ok. 30 tys. mężczyzn, czyli mniej więcej co czwartego Żyda, niemieckie władze wysłały do obozów koncentracyjnych. "Noc kryształowa" uznawana jest za początek końca życia żydowskiego w Niemczech.