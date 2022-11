Myślę, że ważne jest, iż rząd niemiecki zmienił swój pogląd na własną rolę w Europie. Moje wrażenie jest takie, że rząd niemiecki nie ma już złudzeń co do tego, co planuje obecna Rosja. Rząd Scholza wie teraz, jak powinna zakończyć się wojna - stwierdził doradca Zełenskiego w opublikowanym w piątek wywiadzie. Powinna zakończyć się "zwycięstwem Ukrainy". Podolak podkreślił: Widzimy, że w rządzie niemieckim następuje zmiana mentalności i że coraz bardziej rozumieją, jaka wojna się u nas toczy.

Reklama

Niemcy zaczęły dostarczać Ukrainie systemy obrony przeciwrakietowej. Ponadto rząd niemiecki ponownie rozważa swoje stanowisko w sprawie nowych dostaw broni. Dotyczy to również czołgów Leopard 2 i bojowych wozów piechoty Marder. Mając 200 nowoczesnych czołgów i bojowych wozów piechoty moglibyśmy ogromnie przyspieszyć nasze kontrofensywy na wielu odcinkach frontu - powiedział Podolak.

Umów brak

Zapytany czy rząd niemiecki obiecał dostawę Leopardów i Marderów Podolak stwierdził, że jeszcze "nie podpisaliśmy żadnych umów. Ale spodziewamy się dostawy tej wielkości już wkrótce, gdy tylko Berlin zobaczy, jak skuteczne jest planowanie ukraińskiego sztabu generalnego".

Reklama

Na uwagę, że jeszcze nie tak dawno Kijów był raczej źle nastawiony do Niemców, Podolak odpowiedział: Nasze relacje uległy poprawie. Niemcy ostatnio pokazały charakter. Mamy nadzieję, że rząd niemiecki wkrótce przyjmie swoją rolę lidera Europy. Kraj ten ma decydujący wpływ na to, co dzieje się w Europie i jak mocno wspierana jest Ukraina.

Z Berlina Berenika Lemańczyk