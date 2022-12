Gazeta dodaje, że prawnicy poproszeni przez nią o opisanie dziennikarzom i blogerom modelu zachowania, który nie podpadałby pod któryś z 60 punktów, „nie zdołali tego zrobić”. Jeden z nich, Stanisław Pietrowski z ruchu Informacja dla Wszystkich, zaproponował, by „na wszelki wypadek przekazywać FSB do uzgodnienia materiały na te tematy”. Przepisy łagodzą za to wymogi dotyczące konieczności rejestrowania przez osobę fizyczną uznaną za „inoagienta” odpowiednika spółki z o.o. Politologowi Borisowi Kagarlickiemu, który chciał to zrobić, stosowny urząd wysunął niespełnialny wymóg przedstawienia zaświadczenia, że nie posiada obcego obywatelstwa. – Wystawili mi żądanie i zakazali jego spełnienia. Powinienem był uzyskać w ambasadach wszystkich państw świata zaświadczenie, że nie jestem ich obywatelem – opowiadał Radiu Swoboda. Za przyjęciem przepisów głosowała kremlowska Jedna Rosja i nacjonaliści z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. – Gdybyśmy nie podjęli tej decyzji, państwa by nie było – uzasadniał szef Dumy Wiaczesław Wołodin. Przeciw byli komuniści.