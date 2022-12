W 1994 r. poproszono nas o oddanie broni atomowej i teraz mamy tego następstwa. Dziś o to samo należy poprosić Rosję - mówił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Pozostawienie Rosji broni atomowej jest przedłużeniem stanu zagrożenia i to tylko kwestia czasu, kiedy następny władca Rosji straci rozum i rozpocznie wojnę przeciw któremuś z sąsiadów. To niebezpieczne państwo, dlatego trzeba je jej pozbawić – podkreślał.

Reznikow: Powrót do formalnego status quo będzie niewystarczający

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow oświadczył, że jego kraj, który od ponad ośmiu lat walczy z rosyjską agresją, dąży nie tylko do odzyskania okupowanych terytoriów.

Po wydarzeniach ostatnich 8,5 roku, a szczególnie ostatnich dziewięciu miesięcy, powrót do formalnego status quo będzie niewystarczający nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Europy i dla całego wolnego świata – powiedział.

Dlatego – jak mówił – konieczny jest „demontaż nazistowskiego reżimu w Moskwie. A faktycznie jest to także denazyfikacja, deimperializacja i dekolonizacja Federacji Rosyjskiej”.

Do uczestników Forum za pośrednictwem łącza wideo zwróciła się podsekretarz stanu USA Victoria Nuland, która przypomniała o rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę cywilną Ukrainy.

Zbrodnie wojenne Putina, szantaż jądrowy i dążenia do wykorzystania głodu jako broni, a także próby zamrożenia Ukraińców z nadejściem zimy, muszą zostać odparte i przezwyciężone. Jeśli to nie nastąpi, świat stanie się o wiele bardziej niebezpieczny – powiedziała.

Do obradujących w Kijowie zwrócił się także były premier RP i były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. W nagraniu wideo zapewnił, że Ukraina może liczyć na poparcie Polski niezależnie od tego, kto będzie sprawował w niej władzę.

Chcę was zapewnić, że to ogólnonarodowe wsparcie dla sprawy ukraińskiej, dla sprawy waszej wolności, niepodległości i integralności w Polsce się nie zmieni. U nas będą wybory. Wiem, że Putin i jego administracja liczą na to, że w Europie i rządy, i narody zaczną się między sobą kłócić, że dojdzie do destabilizacji politycznej ze względu na ceny energii, na kryzys gospodarczy, zmęczenie wojną – oświadczył.

Ale mogę was zapewnić, że my, Polacy, będziemy bardzo konsekwentni we wsparciu dla Ukrainy, także na niwie międzynarodowej. I ja, ale jestem przekonany także, że rządzący dzisiaj w Polsce, zrobimy wszystko, by świat nie zmęczył się tą wojną - zadeklarował Tusk.

Jednodniowe Kyiv Security Forum, które organizuje fundacja byłego premiera Arsenija Jaceniuka, Open Ukraine, zakończyło się w czwartek wieczorem.

Z Kijowa Jarosław Junko