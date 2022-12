Zwracając się do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, papież powiedział, że po południu uda się na modlitwę do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, a następnie na Plac Hiszpański, by modlić się przed figurą Niepokalanej.

Reklama

"Rozbrojenie jest możliwe"

Proszę was, byście duchowo przyłączyli się do mnie w tym geście, wyrażającym synowskie oddanie naszej Matce, której wstawiennictwu zawierzamy powszechne pragnienie pokoju, zwłaszcza dla udręczonej Ukrainy, która bardzo cierpi - mówił Franciszek.

Dodał: Myślę o słowach Anioła do Dziewicy: nic nie jest niemożliwe dla Boga. Z Bożą pomocą pokój jest możliwy, rozbrojenie jest możliwe, ale Bóg chce naszej dobrej woli.

Reklama

Niech Matka Boża pomoże nam nawrócić się na plan Boga - podkreślił papież.

Powrót na Plac Hiszpański

Po dwuletniej przerwie z powodu pandemii Covid-19 Franciszek uda się na Plac Hiszpański zgodnie ze zwyczajem po południu, a wokół zgromadzą się wierni. W 2020 i 2021 roku modlił się samotnie przed figurą Matki Bożej w ciemnościach, jeszcze przed świtem, co było jednym z najbardziej sugestywnych momentów panujących wtedy obostrzeń antypandemicznych.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi jest we Włoszech dniem świątecznym.