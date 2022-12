W manewrach wzięły udział okręty podwodne i drony. Ćwiczono "operacje zbierania informacji wykorzystywanych przeciwko siłom atakującym, jak i operacje rozpoznawcze" - przekazał admirał Habibollah Sajari. Ćwiczenia rozpoczęły się w nocy z czwartku na piątek.

Teheran, który sprzeciwia się obecności amerykańskich i innych zachodnich flot w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej organizuje co roku ćwiczenia w cieśninie Ormuz, stanowiącej ważny szlak handlowy, przez który transportowana jest ropa naftowa.

ISW: Iran kupił od Rosji myśliwce

W najnowszej aktualizacji dotyczącej sytuacji w Iranie amerykański ośrodek analityczny ISW przekazał, że reżim irański podobno zakupił od Rosji myśliwce Suchoj Su-35. Według informacji amerykańskiego wywiadu, na które powołał się dziennik "Times of Israel", Rosja przygotowuje się do dostarczenia Iranowi do 24 samolotów bojowych Su-35 w najbliższej przyszłości. W ocenie ISW, Iran może wykorzystać rosyjskie myśliwce m.in. w celu wsparcia działań Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, jednej z dwóch części irańskich sił zbrojnych.

ISW zwrócił uwagę na to, że amerykański wywiad ostrzega przed wzmacnianiem rosyjsko-irańskich więzi. Szef CIA William Burns w połowie grudnia w wywiadzie udzielonym telewizji PBS stwierdził, że "w pełni rozwinięte partnerstwo obronne" Teheranu i Moskwy daje już widoczne efekty w rosyjskiej wojnie na Ukrainie, a w przyszłości może mieć "nawet bardziej niebezpieczny wpływ na sytuację na Bliskim Wschodzie".