Według generała, Rosjanie szykują się do ofensywy, bo wiedzą, że w Ukraina będzie miała nowy sprzęt i przebieg będzie mógł wyglądać inaczej.

Rosjanie przyspieszają decyzję o podjęciu ofensywy. Sądzę, że w tej chwili czekają tylko na dobre warunki pogodowe, które pozwolą im przeprowadzić operację wielkoskalową jednocześnie na kilku kierunkach ługańskim, donieckim i od południa, na Zaporoże - powiedział Skrzypczak. Dodał, że możliwe jest, by na tych trzech kierunkach Rosjanie przełamali ukraińską obronę.

Skrzypczak o nowym etapie wojny

Generał mówił o nowym etapie wojny. Nadchodzi przełom. Myślę, że w ciągu dwóch miesięcy nastąpi rozstrzygnięcie militarne, które zdecyduje o tym, czy Rosjanie osiągną to, co zamierzają, a moim zdaniem oni zredefiniowali swoje cele i zamierzają zdobyć wschodnią Ukrainę od rzeki Worlska, wzdłuż Dniepru aż do Morza Czarnego. Będzie to strategia małych kroków, czyli urywanie części terytoriów Ukrainy - stwierdził wojskowy.

Według generała po tym czasie dojdzie do rozmów i zawieszenia broni. To będzie czas dla dyplomacji, polityków, by rozstrzygnąć to jaki będzie finał tej wojny. Sądzę, że wszyscy są przekonani, żeby Rosja wycofała się z terytorium Ukrainy - ocenił.