Reklama

Musimy nadal zapewniać Ukrainie wszystko, czego potrzebuje do zwycięstwa i osiągniecia sprawiedliwego i trwałego pokoju - powiedział Stoltenberg.

Stoltenberg: Mamy do czynienia z wyścigiem z czasem

Jest oczywiste, że mamy do czynienia z logistycznym wyścigiem z czasem. Kluczowe zasoby, takie jak amunicja, paliwo i części zamienne muszą dotrzeć na Ukrainę, zanim Rosja przejmie inicjatywę na polu bitwy. Szybkość będzie ratowała ludzkie istnienia - podkreślił sekretarz generalny Sojuszu.

Reklama

Zwrócił uwagę, że jeśli Putin wygra na Ukrainie, to zarówno on, jak i inne reżimy autorytarne, wyciągną wniosek, że użycie siły się opłaca.

"Musimy zwiększyć produkcję amunicji"

Musimy zwiększyć produkcję amunicji; tempo zużycia amunicji na Ukrainie jest znacznie większe niż tempo naszej produkcji - alarmował w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Wojna na Ukrainie zużywa ogromne ilości amunicji i uszczupla nasze zapasy. Obecne tempo zużycia amunicji przez Ukrainę wielokrotnie przewyższa tempo naszej produkcji. Nasz przemysł obronny jest pod presją. Czas oczekiwania na amunicję dużego kalibru zwiększył się z 12 do 28 miesięcy. Zamówienia złożone dzisiaj zostaną zrealizowane za 2,5 roku. Musimy zwiększyć produkcję i zainwestować w zdolności produkcyjne - dodał.

Sekretarz generalny NATO odniósł się także do niedawnych incydentów z udziałem chińskich balonów. Niedawne incydenty, w których Stany Zjednoczone zestrzeliły chińskie balony, podkreślają potrzebę czujności NATO - powiedział Jens Stoltenberg. To, co widzieliśmy nad Stanami Zjednoczonymi, jest częścią schematu, zgodnie z którym Chiny, a także Rosja intensyfikują działania szpiegowskie wobec sojuszników NATO – ocenił.

"Ukraina potrzebuje pilnego wsparcia"

Jak twierdzi Stoltenberg, “ewentualne dostawy myśliwców na Ukrainę przez państwa członkowskie NATO nie oznaczałyby, że Sojusz stałby się stroną konfliktu”.

Stoltenberg wyraził również przypuszczenie, że kwestia samolotów będzie omawiana na wtorkowym spotkaniu ministrów obrony Sojuszu w kwaterze głównej NATO. Jednocześnie podkreślił, że Ukraina potrzebuje pilnego wsparcia, a przekazanie myśliwców wymaga czasu.