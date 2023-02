Przeciwnik zaczął stosować niestandardowe metody ataków - zaczął już stosować uderzenia rakietowe nocą. Wcześniej w godzinach nocnych używał Shahedów (dronów produkcji irańskiej), a rano rakiet rozmaitych typów do zmasowanych uderzeń- powiedział Ihnat. Wypowiedź rzecznika przekazała agencja UNIAN.

Jak opisywał Jurij Ihnat, pociski rosyjskie są odpalane wzdłuż nurtu rzek, by omijać radary ukraińskie. - Wykorzystują do tego takie rzeki jak Dniestr i Bug, tak aby rakieta w drodze do celu znajdowała się nisko nad ziemią. W ten sposób gdzieniegdzie udaje się obejść te środki obrony przeciwlotniczej, które mogą potencjalnie zniszczyć rakietę - opisywał przedstawiciel armii.

Ponadto - dodał rzecznik - Rosjanie zaczęli odpalać pociski częściej, choć w znacznie mniejszej liczbie. Ihnat ostrzegł obywateli, by zachowali czujność w ciągu najbliższych dni.