Od początku rosyjskiej agresji każdy dzień dostarcza przykładów nielegalnego i nieludzkiego charakteru działań Kremla. Zeszłej nocy Rosja przeprowadziła kolejny barbarzyński atak na Ukrainę przy użyciu irańskich dronów Shahed. To kontynuacja masowych ataków dronów i rakiet na ludność cywilną, w tym zniszczenie budynku mieszkalnego w Zaporożu w środku nocy kilka dni temu. Tylko w tym ataku zginęło 13 niewinnych cywilów, w tym dziecko. Te przerażające działania pokazują systematyczny i cyniczny terror stosowany przez Rosję wobec Ukrainy i jej mieszkańców - powiedział Wigand.

"Zjednoczeni dla Sprawiedliwości"

Jak przypomniał, w weekend podczas konferencji "Zjednoczeni dla Sprawiedliwości" we Lwowie podjęto kilka ważnych kroków, aby Rosja zapłaciła za swoje zbrodnie wojenne na Ukrainie.

W sobotę podpisano porozumienie umożliwiające powołanie nowego Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji (ICPA) przeciwko Ukrainie. Około miesiąca temu przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie takiej struktury. Z dużym zadowoleniem przyjmujemy ten ważny krok i szybkie wdrożenie. Nowe centrum będzie zabezpieczać dowody i przygotowywać analizę dowodów na potrzeby prokuratury dla przyszłych procesów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych - powiedział Wigand. W praktyce ICPA będzie częścią istniejącego Wspólnego Zespołu Śledczego w Eurojust.

Kluczowe znaczenie ma ścisła współpraca z naszymi międzynarodowymi partnerami. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy protokół ustaleń podpisany z USA w celu zacieśnienia współpracy między USA a Wspólnym Zespołem Śledczym. Ponadto uruchomiliśmy również Grupę Dialogu – forum koordynujące nasze działania z naszymi międzynarodowymi partnerami. Jedno jest pewne i zbliżamy się do tego o krok: nie może być bezkarności za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Ci, którzy stoją za tymi okrucieństwami muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć ten cel - podsumował Wigand.

Z Brukseli Łukasz Osiński