AeroDrone zaprezentowała dwa modele dronów. Model D-80 Discovery jest w stanie przenieść ładunek o masie do 80 kg, a model E-300 Enterprise - do 300 kg. Oba drony wyposażone są w systemy spadochronowe, które w razie zagrożenia uratują pojazd. Mogą być wykorzystywane zarówno do misji rozpoznawczych, jak i uderzeniowych - napisał Ukrinform.

D-80 Discovery przeznaczony jest do prowadzenia rozpoznania, identyfikacji i rozminowywania celów oraz ich rażenia. Jest wyposażony w sprzęt, który może wykrywać obiekty na lądzie i pod wodą. W czasie jednego lotu kamery mogą wykonać do 25 tys. zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Może być dodatkowo wyposażony w transponder, nadajniki wideo oraz łączność satelitarną.

D-80 Discovery lata autonomicznie, podążając za wcześniej ustalonymi współrzędnymi. Dron automatycznie startuje, ląduje i zrzuca ładunek w określonych miejscach. Operator może zaprogramować zrzucanie bomb na pozycję wroga lub ręcznie pilotować statek. Twórcy zapewniają, że paliwa starcza w nim na odległość od 100 do 800 km. W przypadku konieczności zwiększenia zasięgu, na dronie można zainstalować dodatkowe zbiorniki paliwa, ale taka modernizacja zmniejsza maksymalną masę ładunku.

E-300 Enterprise może przenosić do 300 kg ładunku użytecznego (wraz z paliwem) z prędkością 150 km/h. Jego zasięg wynosi od 675 km do 3150 km, w zależności od dostępności dodatkowych zbiorników paliwa. Może pozostawać w powietrzu od 9 do 23 godzin na wysokości do 5000 metrów. To pozwala dronowi pokonać dystans do Uralu i dotrzeć na Syberię, przykładowo z Charkowa do Nowosybirska.

AeroDrone prowadzi obecnie rozmowy z zagraniczną firmą na temat możliwości uruchomienia linii produkcyjnych za granicą. W zależności od wyposażenia drony mogą kosztować od 250 tys. do 450 tys. dolarów.