Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy,, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

O tę decyzję MTK został zapytany w rozmowie z TVP Info Błaszczak. - To dobrze, że taka decyzja, taki list gończy został wydany - ocenił. - Miejmy świadomość, że są na świecie siły, które nie chcą zatrzymania odbudowy imperium rosyjskiego. Ja zawsze jestem optymistą i wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, więc bądźmy optymistami. Natomiast nie zdawajmy się tylko na los, budujmy opór Polski polegający właśnie na sile Wojska Polskiego na tym programie odstraszania i obrony - dodał szef MON.

Pytany, czy nakaz aresztowania dla Putina może "skończyć zapędy niektórych do mediacji" z Rosją, Błaszczak odparł, że "to dobre pytanie". - To wszystko jest gra interesów - stwierdził.

"Naruszenie art. 8 Statutu Rzymskiego"

Jak stwierdził MTK przestępstwa, o które są podejrzani Putin, a także rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa, były popełniane co najmniej od 24 lutego 2022 r. i stanowią naruszenie mówiącego o zbrodniach wojennych artykułu 8. Statutu Rzymskiego - międzynarodowego aktu prawnego ustanawiającego MTK. Putin jest ponadto podejrzany o niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad swoimi cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy dopuścili się tych przestępstw lub pozwolili na to, by je popełniono.

Nakazy aresztowania są tajne, by chronić ofiary, świadków i sam proces śledztwa; w tym przypadku MTK - ze względu na to, że przestępstwa, których dotyczy, najprawdopodobniej są ciągle popełniane, a publiczna świadomość istnienia tych nakazów może przyczynić się do zapobieżenia im w przyszłości – zgodził się je upublicznić.

Mający siedzibę w Hadze MTK jest powołany do sądzenia osób fizycznych. Ma uprawnienia do rozpoznawania oskarżeń o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie zostało wszczęte 3 marca 2022 r. na wniosek kilkudziesięciu państw, w tym Polski. Prokuratura MTK przesłała sędziom wniosek o wydanie nakazów aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej 22 lutego b.r.

Mikołaj Małecki