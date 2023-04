Reklama

69-letni syn kandydata na prezydenta Roberta F. Kennedy'ego, zabitego podobnie jak jego brat JFK, w środę zadeklarował, że będzie się ubiegał o urząd prezydenta. Był niegdyś autorem bestsellerów i prawnikiem specjalizującym się w ochronie środowiska.

Zagorzały antyszczepionkowiec

"Ponad 15 lat temu nabrał obsesji na punkcie szczepionek w wierze, że nie są one bezpieczne. Wyłonił się jako jeden z głównych głosów w ruchu antyszczepionkowym, a jego działalność eksperci zdrowia publicznego, a nawet członkowie rodziny opisali, jako mylącą i niebezpieczną" – podała AP.

Amerykańska agencja zwróciła uwagę, że zaangażowanie Roberta F. Kennedy Jr. w ruchu antyszczepionkowym nasiliło się w trakcie pandemii i po opracowaniu szczepionki przeciwko Covid-19.

„"godnie z dokumentacją złożoną w organach regulacyjnych ds. organizacji charytatywnych jego antyszczepionkowa organizacja, Children's Health Defense (ChHD), dobrze prosperowała w czasie pandemii. Jej przychody wzrosły ponad dwukrotnie w 2020 roku do 6,8 mln dolarów" – podkreśliła AP.

Niebezpieczna książka

Jak zauważyła, Demokrata specjalnie celował w grupy, które mogły być nieufne wobec szczepionki, w tym matki i czarnoskórych Amerykanów. Twierdzenia zawarte w jego książce "The Real Anthony Fauci" mówią o tym, że były główny doradca medyczny prezydenta pomógł zainicjować "historyczny zamach stanu przeciwko zachodniej demokracji" i promował niesprawdzone metody leczenia Covid-19. Zdaniem ekspertów tezy zawarte w publikacji mogły doprowadzić do śmierci ludzi podczas pandemii.

AP zaznaczyła, że antyszczepionkowa postawa łączyła go czasem z antydemokratycznymi grupami. Kennedy pojawiał się na wydarzeniach powtarzających kłamstwo, że wybory prezydenckie w 2020 roku zostały sfałszowane i bagatelizujących zamach na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. Wymagania dotyczące masek i obowiązek szczepień porównywał do przymusów stosowanych przez nazistów, za co później przepraszał.

Siostra skonfliktowana z bratem

Jego siostra Kerry Kennedy, która przewodniczy międzynarodowej grupie Robert F. Kennedy Human Rights, powiedziała AP w wywiadzie z 2021 roku, nawiązując do zachowań na tle antyszczepionkowym, że brat "całkowicie myli się w tej kwestii i jest bardzo niebezpieczny".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski