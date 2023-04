Jak pisze Biełsat, Prigożyn stwierdził, że zdobycie Bachmutu otworzy na Ukrainie ogromną przestrzeń operacyjną dla rosyjskiej armii. - Atakowane przez nas grupy wojsk ukraińskich, które są teraz w Bachmucie, zajmują obszar o rozmiarach kilometr na dwa. Dlatego w żaden sposób nie przeszkadzają nikomu w pobliżu, a przestrzeń operacyjna aż do Warszawy jest już całkowicie otwarta, jeśli założymy, że będzie to po zajęciu Bachmutu - powiedział.

Jednak wcześniej przyznał, że sytuacja jego najemników w mieście nie będzie łatwa nawet po zdobyciu miasta. Jego zdaniem po zdobyciu Bachmutu ukraińska armia zaatakuje rosyjskie flanki i będzie usiłowała odciąć Grupę Wagnera.

Wektory zbiegają się: zajęcie Bachmutu, kontrofensywa, dostawa obcego sprzętu, nasze totalne niedbalstwo – wszystko zbiega się w jednym punkcie. Zełenski musi uderzyć bardzo celnie i nieważne, jak on jest krytykowany, robi to bardzo profesjonalnie. I my musimy zrobić to samo. A my tymczasem urządzamy sobie zawody na temat długości susiaków, ociągamy się i zabawiamy – stwierdził Prigożyn w komentarzu przekazanym przez jego służby prasowe.