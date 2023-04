Nikt i nigdzie na świecie nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie jest pokonany. Tego dowodzi każdy dzień na Ukrainie, wszystko to, co rosyjskie wojska i służby specjalne okupanta robią na naszej ziemi wobec naszych ludzi - powiedział Zełenski na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak ocenił, rosyjskie siły marzą, by "przenieść to na ziemie innych narodów". Wie to cały świat - dodał.

Zełenski: Rosję można powstrzymać

Podkreślił, że "cały świat wie też, że Rosję można powstrzymać": siłą ukraińskich obrońców, bronią, prawem, sankcjami i pracą na rzecz sprawiedliwości.

Rosja ma przegrać. Świat nie może mieć innego celu - powiedział prezydent. Każdy przejaw rosyjskiego terroru, każdy dzień agresji to dodatkowe argumenty, że wszystko ma zakończyć się przed trybunałem - w nowej Norymberdze w sprawie "raszyzmu", w sprawie tych, którzy niszczą życie i ludzi, którzy mają rakiety przeciwko muzeom i kierowane bomby lotnicze przeciwko cerkwiom - oznajmił Zełenski.

We wtorek rosyjskie wojsko ostrzelało muzeum w Kupiańsku, zabijając dwie osoby i raniąc 10. W obwodzie chersońskim w miejscowości Kizomys rosyjska armia ostrzelała i zrujnowała cerkiew.