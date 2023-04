Jerry Springer zmarł spokojnie w czwartek w swoim domu w Chicago - potwierdzili BBC News jego publicyści.

Reklama

Springer prowadził kontrowersyjny program "The Jerry Springer Show" przez prawie 30 lat.

"Niezastąpiony"

Zdolność Jerry'ego do łączenia się z ludźmi była sercem jego sukcesu we wszystkim, czego próbował, czy to była polityka, dziennikarstwo, czy po prostu żartowanie z ludźmi na ulicy - powiedział BBC News Jene Galvin, przyjaciel Springera i rzecznik rodziny.

Jest niezastąpiony i jego strata boli ogromnie, ale wspomnienia o jego intelekcie, sercu i humorze będą żyć dalej - dodał.