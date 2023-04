Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w czwartek rezolucję, w której wezwało Rosję do zaprzestania bezprawnych deportacji ukraińskich dzieci i ich repatriacji do ojczyzny - poinformowały na Twitterze służby prasowe RE. W kwietniu rząd Ukrainy poinformował, że co najmniej 19384 dzieci zostało deportowanych do Rosji.

W przyjętej rezolucji zgromadzenie przywołało przyjętą w 1948 roku konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Podkreśliło, że przymusowe przesiedlanie dzieci z jednej grupy do drugiej w celu zniszczenia w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej jest uważane za zbrodnię, co pokrywa się z udokumentowanymi dowodami deportacji i przymusowego wysiedlenia ukraińskich dzieci do Federacji Rosyjskiej lub na terytoria czasowo okupowane przez Rosję – donosi portal Euromajdan Press.

W rezolucji - informuje agencja Ukrinform - zgromadzenie podkreśliło, że deportacje są zaplanowaną i systematyczną polityką państwową, i zażądało wstrzymania toczących się "procedur adopcyjnych, zaprzestania nadawania obywatelstwa rosyjskiego oraz przywrócenia więzi dzieci z rodzicami lub opiekunami oraz ich repatriacji lub zwolnienia do bezpiecznego kraju trzeciego".

Podczas dyskusji posłowie przypomnieli o nakazach aresztowania prezydenta Władimira Putina i rosyjskiej rzecznik praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej, wydanych w ubiegłym miesiącu przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z ich odpowiedzialnością za deportacje dzieci do Rosji.

Makabryczne odkrycia w wyzwolonych miejscowościach. "Rosja de facto dokonuje ludobójstwa"

Zobacz również

"Ludobójstwo"

Zdaniem członka ukraińskiej delegacji, deputowanego Ołeksija Honczarenko, najważniejszym elementem rezolucji jest zastosowanie terminu "ludobójstwo". Cytowany przez agencję Unian Honczarenko stwierdził, że w dokumencie tak wysokiej rangi zwrot ten pojawił się w odniesieniu do działań Rosji po raz pierwszy.

(PAP) os/ mms/ Olga Papiernik