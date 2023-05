Szef administracji wojskowej Kijowa Serhij Popko oświadczył, że rosyjski atak został przeprowadzony z czterech bombowców strategicznych Tu-95. Według wstępnych ustaleń nikt z mieszkańców Kijowa nie ucierpiał w wyniku ataku Rosjan.

To piąty atak na Kijów od początku maja. Z maksymalną siłą zaatakowano właśnie przed 9 maja. To przejaw prawdziwego kultu +manii zwycięstwa+ - z rocznicy zakończenia II wojny światowej zrobić sobie sakralną datę i usiłować zabić tego dnia jak najwięcej cywilów – napisał Popko w komunikacie we wtorek rano.

Siły Powietrzne Ukrainy powiadomiły, że nad Ukrainą zestrzelono ostatniej nocy 23 z 25 rakiet manewrujących, użytych przez wojska rosyjskie w zmasowanym ataku.