W 2022 r. w Niemczech odnotowano 2641 czynów karalnych motywowanych antysemityzmem; średnio 7 dziennie. 88 czynów to przestępstwa z użyciem przemocy. W 61 przypadkach doszło do uszkodzenia ciała. To dane z corocznego raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA).

"Rośnie liczba przestępstw z użyciem przemocy"

Tak wygląda sytuacja w Berlinie

Szerokie rozpowszechnienie antysemityzmu

Antysemityzm wśród ekologów Reklama W 2022 r. odnotowano 2641 czynów karalnych motywowanych antysemityzmem, w 2021 r. - 3027 - napisano w opublikowanym w maju corocznym zestawieniu BKA. W 2022 r. zdecydowana większość z nich (ok. 84 proc.) była związana z prawicowym ekstremizmem, mniejsza część z islamskim radykalizmem - wynika ze sprawozdania. Waters płakał na koncercie we Frankfurcie. "Nie jestem antysemitą" Zobacz również Reklama Do 88 (z 64 w 2021 r.) wzrosła jednak liczba antysemickich przestępstw z użyciem przemocy. W 61 przypadkach doszło do uszkodzenia ciała (w 2021 r. było ich 51). "Rośnie liczba przestępstw z użyciem przemocy" Oczywiście cieszę się, że po raz pierwszy od kilku lat spada liczba zgłoszonych przestępstw antysemickich. Niepokoi mnie jednak wciąż niedopuszczalnie wysoki poziom tych statystyk i to, że nadal rośnie liczba przestępstw z użyciem przemocy - komentował Felix Klein, pełnomocnik niemieckiego rządu ds. antysemityzmu, dla portalu RND. Tak wygląda sytuacja w Berlinie W Berlinie doszło w 2022 r. do 848 antysemickich incydentów (w 2021 - do 1052) - wynika z opublikowanego również w maju raportu berlińskiego oddziału Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS). Mimo spadającej liczby wszystkich przypadków, również i te statystyki zwracają uwagę na podobną do zeszłorocznej liczbę przestępstw z użyciem przemocy. Reklama W 2022 r. w Berlinie dopuszczono się 22 fizycznych ataków o antysemickich charakterze. Jeden z nich był szczególnie brutalny, dwie ofiary zostały zaatakowane kijami bejsbolowymi, nożami i gazem pieprzowym - w wyniku odniesionych ran musiały zostać hospitalizowane. Większość antysemickich incydentów w Berlinie stanowiły obelgi i groźby w internecie (483) wymierzone głównie w żydowskie i izraelskie instytucje. Ponadto odnotowano 31 przypadków uszkodzenia mienia, 24 groźby i liczne przypadki antysemickich wypowiedzi na propalestyńskich demonstracjach. Prawie jedna trzecia przypadków dotyczyła polityki Izraela na Bliskim Wschodzie. 76 incydentów odnosiło się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie - odnotowuje berliński oddział RIAS. Zaznacza, że antysemicką narrację obserwowano u osób wspierających zarówno Rosjan, jak i Ukraińców. Liczba antysemickich przestępstw w stolicy Niemiec nadal rośnie - poinformowała z kolei w marcu berlińska prokuratura. W 2022 r. odnotowano 691 takich spraw, w 2021 - 661, w 2020 - 417, w 2019 - 386. Szerokie rozpowszechnienie antysemityzmu W ogłoszonym również w maju corocznym raporcie na temat antysemityzmu Fundacji Amadeu Antonio zwrócono uwagę na szerokie rozpowszechnienie się antysemityzmu w różnych grupach niemieckiego społeczeństwa i jego obecność w wielu narracjach. Dla Żydów unikanie codziennego kontaktu z antysemickimi treściami staje się praktycznie niemożliwe; im więcej tematów wpisywanych jest w antysemicką narracją, tym bardziej kurczy się bezpieczna przestrzeń dla dotkniętych nią osób - podkreśla fundacja. Antysemityzm wśród ekologów Oprócz antysemityzmu łączonego z krytyką Izraela czy USA, ten rodzaj uprzedzeń opanowuje nowe ruchy społeczne, jak np. organizacje walczące o ochronę globalnego klimatu - ostrzega Fundacja Amadeu Antonio. Jak dodaje, antysemityzm przemycany jest też w narracji działającej od 10 lat prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Przedstawione przez BKA statystyki i spadająca liczba czynów antysemickich pokazuje więc tylko jedną stronę tego zjawiska, z drugiej - zdarzają się zachowania, które nie są w nich ujmowane, gdyż nie spełniają kryteriów czynów zabronionych, w społeczeństwie rozprzestrzeniają się też antysemickie narracje na nowych polach - podsumowuje w omówieniu badań portal telewizji ZDF. Andrzej Mężyński Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję