Ambasador Izraela w Niemczech, Ron Prosor, wezwał do bardziej zdecydowanych działań przeciwko rosnącemu antysemityzmowi w Niemczech. Zwrócił uwagę, że co trzy godziny dochodzi w Niemczech do antysemickiego incydentu.

Antysemityzm jest wielkim problemem - powiedział Prosor w wywiadzie dla agencji informacyjnej AFP. Co trzy godziny dochodzi w Niemczech do antysemickiego incydentu - podkreślił. Fakt, że żydowskie instytucje, takie jak synagogi i szkoły, muszą być chronione, "nie jest normalny". Nie widzę tego w przypadku kościołów i meczetów - zaznaczył Prosor. Ambasador widzi antysemityzm we wszystkich częściach niemieckiego społeczeństwa - na lewicy i prawicy, a także wśród muzułmanów. Antysemickie i antyizraelskie hasła, takie jak te użyte ostatnio na palestyńskim wiecu w Berlinie, muszą być zakazane. To musi być karalne - podkreślił dyplomata. W czasie świąt wielkanocnych na demonstracji pod hasłem "Solidarność z Palestyną" w berlińskich dzielnicach Kreuzberg i Neukoelln skandowano antyizraelskie hasła. Komisarz ds. antysemityzmu rządu federalnego Felix Klein wezwał wówczas do zaangażowania organów ścigania - przypomina portal dziennika "Welt". Z Berlina Berenika Lemańczyk Weronika Papiernik