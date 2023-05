Były dowódca sił zbrojnych USA w Europie emerytowany generał Ben Hodges oświadczył we wtorek podczas międzynarodowej konferencji Globsec w Bratysławie, że trzeba poważnie podchodzić do odparcia ewentualnego rosyjskiego ataku. Jego zdaniem NATO nie jest do tego przygotowane.

Przykład kolei Niemiec

Wojna elektroniczna

Nieprzygotowanie NATO Reklama Hodges przyznał, że Sojusz dokonał znacznych postępów, także poszczególne kraje. Nie jesteśmy nawet w pobliżu miejsca, w który musimy się znaleźć, jeśli poważnie myślimy o pokonaniu rosyjskiego ataku. Zwrócił uwagę, że NATO stało się silniejsze, gdy dołączyła do niego Finlandia, ale Sojusz nadal nie może pokazać Rosjanom, że potrafi szybko się poruszać. Przykład kolei Niemiec Reklama Dał przykład niemieckich kolei państwowych DB, które mają tyle wagonów towarowych, by przewieźć jednocześnie półtorej brygady pancernej. To wszystko, co możemy zrobić. Półtorej brygady, a musimy być w stanie przewieźć około 10 lub 12 jednocześnie – powiedział Hodges. Rosyjska rakieta spadła koło centrum szkoleniowego NATO w Bydgoszczy. "To wywołało pytania" Zobacz również Wojna elektroniczna Poruszył także temat wojny elektronicznej, w której - jak zaznaczył - Rosja radzi sobie bardzo dobrze. Każdy, kto rozmawia przez telefon lub radio, które nie jest zabezpieczone, zostanie zabity w ciągu trzech lub czterech minut. Nikt w żadnej z tych wzmocnionych obecnie grup bojowych nie jest w stanie bezpiecznie rozmawiać z nikim innym w amerykańskiej grupie bojowej w Polsce – zauważył. Podkreślił, że NATO musi teraz poważnie podejść do kwestii interoperacyjności, zapasów amunicji oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Nieprzygotowanie NATO Rosjanie zademonstrowali, że będą używać precyzyjnej broni o wartości wielu milionów dolarów przeciwko budynkom mieszkalnym.Nie chodzi więc już tylko o ochronę Gdańska, Kłajpedy czy innych lotnisk i portów morskich. Chodzi o ochronę 500 mln europejskich obywateli– stwierdził były dowódca sił USA w Europie i skonstatował: Nie jesteśmy na to przygotowani. Z Bratysławy Piotr Górecki Piotr Kozłowski Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję