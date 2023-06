Premier Benjamin Netanjahu dołączył do głosów ostrzegających, że Izrael podejmie wszelkie działania, by powstrzymać Iran przed uzyskaniem broni jądrowej. Wypowiedź premiera odnoszącą się do raportu agencji ONZ o irański programie nuklearnym, zacytował w piątek portal Times of Israel.

"Wyjaśnienia nie są wiarygodne"

Słyszę wszystkie doniesienia dotyczące Iranu, więc mam jasne przesłanie zarówno dla Iranu, jak i społeczności międzynarodowej: Izrael zrobi wszystko, co konieczne, aby uniemożliwić Iranowi posiadanie broni jądrowej - powiedział Netanjahu w przesłaniu wideo opublikowanym na Twitterze.

"Niebezpieczeństwa nasilają się"

Również minister obrony Joav Galant ostrzegł w czwartek, że Izrael może być zmuszony do działania w obliczu "nasilających się" zagrożeń, w szczególności ostatnich wydarzeń związanych z irańskim programem nuklearnym.

Niebezpieczeństwa stojące przed państwem Izrael nasilają się i możemy być zmuszeni do wypełnienia naszego obowiązku w celu ochrony nienaruszalności Izraela, a zwłaszcza przyszłości narodu żydowskiego - powiedział Galant podczas ceremonii awansowania dwóch generałów.

Blinken odwołuje podróż do Izraela

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odwołał w związku z napiętą sytuacją w regionie planowaną podróż do Izraela - podały izraelskie media w czwartek wieczorem.

Jeden z wysokich rangą izraelskich urzędników powiedział w odniesieniu do tej sytuacji, że "nie można zignorować krytycznego momentu" w jakim następuje decyzja o odwołaniu wizyty. Amerykanie zdali sobie sprawę, że kwestia nuklearna nie może zostać rozwiązana bez działań wojskowych w Iranie - dodał izraelski urzędnik.

Co ogłoszono w raporcie?

Times of Israel pisze, że komentarze te pojawiły się po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zamknęła dochodzenie w sprawie irańskiego programu nuklearnego, a także w związku z doniesieniami, że Izrael obawia się, że Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku nowego porozumienia nuklearnego z Teheranem, któremu państwo żydowskie zdecydowanie się sprzeciwia.

MAEA ogłosiła w raporcie kwartalnym, który w minioną środę zacytowała agencja Reutera, że Iran nadal zwiększa zapasy wzbogaconego uranu, powyżej limitu ustalonego w międzynarodowej umowie nuklearnej z 2015 roku; rezerwy te wzrosły w ciągu kwartału o 983,7 kg.

Raport MAEA głosi też, że udało się wyjaśnić sprawę cząsteczek uranu wzbogaconego do 83,7 proc., które wykryto w trzech niezadeklarowanych obiektach w Iranie, w tym w zakładach w mieście Mariwan, położonym na południowy wschód od Teheranu. Nie podano szczegółów dotyczących pochodzenia tych cząsteczek, jednak MAEA oznajmiła, że wyjaśnienia strony irańskiej są wystarczające i "na tym etapie nie ma w tej kwestii dodatkowych pytań".

"Wyjaśnienia nie są wiarygodne"

Innego zdania są władze Izraela. Wyjaśnienia Iranu dotyczące obecności materiału jądrowego w tym miejscu nie są wiarygodne ani technicznie możliwe - powiedział rzecznik izraelskiego MSZ Lior Haiat. Iran nadal okłamuje MAEA i oszukuje społeczność międzynarodową - dodał.

Associated Press przypomina, że eksperci wiążą zakłady Mariwan z tajnym wojskowym programem nuklearnym Iranu. Od poniedziałku w Izraelu trwają dwutygodniowe manewry symulujące wojnę na wielu frontach.

Andrzej Mężyński