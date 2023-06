Dziś ci, dla których pierwszym językiem jest język rosyjski, wysadzili w powietrze elektrownię wodną w Kachowce - napisał przewodniczący parlamentu w kontekście wysadzenia przez Rosjan zapory wodnej na Dnieprze.

W podobnym tonie wypowiedział się doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak: - Rosja wysadza w powietrze elektrownię wodną i powoduje największą katastrofę ekologiczną w Europie od dziesięcioleci. W wyniku ataku terrorystycznego wiele miejscowości zniknie z mapy. Zginą ludzie. Co robi ONZ tego samego dnia? Ogłasza na swojej stronie... Dzień Języka Rosyjskiego. Czy to jakiś "żart"? Czy to na poważnie? (...) Organizacja, która ma zapewnić globalne bezpieczeństwo, coraz bardziej zamienia się w globalną parodię" - napisał Podolak na Twitterze.

W nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 2.30 czasu kijowskiego (1.30 w Polsce - PAP) wojska rosyjskie wysadziły tamę wodną w Nowej Kachowce. Według władz ukraińskich może to być "największa katastrofa technologiczna od dziesięcioleci". Wszystkie służby ukraińskie postawione są w stan gotowości, trwa ewakuacja ludności z terenów zagrożonych zatopieniem. Jak na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych 6 czerwca Dniem Języka Rosyjskiego.