O tym, kiedy to wszystko się zacznie, zadecyduje nasze wojsko... wszyscy o tym będą wiedzieć, zobaczą to - powiedział Daniłow, odnosząc się do stwierdzeń ze strony rosyjskiej, że kontrofensywa już trwa. Daniłow wyjaśnił, że "rosyjscy urzędnicy potraktowali lokalne sukcesy ukraińskiej armii w niektórych sektorach frontu jako początek większej operacji".

Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w wywiadzie dla "Wall Street Journal" opublikowanym w sobotę, że Ukraina jest "gotowa do kontrofensywy". - Moim zdaniem, na dzień dzisiejszy jesteśmy gotowi. Chcielibyśmy mieć pewne rzeczy, ale nie możemy czekać miesiącami. Jesteśmy przekonani, że nam się uda. Nie wiem, jak długo to potrwa - powiedział Zełenski.