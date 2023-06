ISW odnotowuje, powołując się na stronę ukraińską, że w rejonie Bachmutu Ukraińcy przeszli od obrony do ataku i posunęli się do przodu w mieście o ok. 200 m, a na jego obrzeżach o niemal 2 km.

Reklama

Według ISW siły ukraińskie odniosły lokalne sukcesy taktyczne w zachodniej części obwodu donieckiego. Dodatkowo przeprowadzone zostały działania ofensywne na zachodzie obwodu zaporoskiego, jednak najwyraźniej (na chwilę publikacji) nie przyniosły one postępu.

Ukraina miała sformować przed kontrofensywą dodatkowe siły ok. 12 brygad, w tym dziewięciu wyposażonych w zachodni sprzęt. ISW ocenia, że na obecnym etapie zaangażowano zaledwie część tej dużej rezerwy, w związku z czym nie należy na tym początkowym etapie wyciągać pochopnych wniosków co do potencjału kontrofensywnego.