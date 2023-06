Liderzy i wysłannicy siedmiu krajów afrykańskich (RPA, Zambii, Komorów, Konga, Egiptu, Senegalu i Ugandy) spotkali się z prezydentem Ukrainy w piątek w ramach wspólnej misji pokojowej – odnotowuje ISW. W tym czasie Kijów został zaatakowany przez rosyjskie pociski rakietowe, co zmusiło zagranicznych gości do zejścia do schronu.

Broń jądrowa trafia na Białoruś

Władimir Putin oświadczył w piątek, że Rosja rozpoczęła transfer taktycznych głowic jądrowych na Białoruś w ramach ogłoszonych wcześniej planów (te działania nie zostały dotąd potwierdzone przez niezależne źródła-PAP).Według Putina całość planowanej do rozmieszczenia na Białorusi (pod kontrolą Rosji) taktycznej broni jądrowej ma trafić do tego kraju do końca roku. ISW powtórzył swoją wcześniejszą ocenę, że działania te "są elementem długofalowego planu utrwalenia faktycznej kontroli militarnej nad Białorusią i jest bardzo mało prawdopodobne, że będzie ono oznaczać eskalację ze strony Rosji".

Bunt lokalnych urzędników

ISW odnotowuje, że grupa rosyjskich urzędników lokalnych z Moskwy i Petersburga, a także obwodów moskiewskiego i leningradzkiego zaapelowała do władz w Moskwie w liście otwartym o wycofanie wojsk z Ukrainy i powrót do "uniwersalnie uznanych granic Rosji", a także o dopuszczenie na dotknięte skutkami powodzi (z powodu zniszczenia zapory na Dnieprze) tereny misji humanitarnej. Przyczyną apelu stało się zniszczenie zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej i wywołana przez to katastrofa.

"Niepowiązani z Kremlem urzędnicy rosyjscy mogą chcieć wykorzystać zaniepokojenie sytuacją ekologiczną i humanitarną związaną ze zniszczeniem tamy, by wyrazić sprzeciw wobec wojny, nie krytykując bezpośrednio samej wojny" – pisze ISW, przypominając, że taka krytyka w Rosji jest przyczyną represji.